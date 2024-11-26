Aliyev ve Trump Arasındaki Telefonda Neler Konuşuldu?

Azerbaycan ve ABD Liderleri Telefonda Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aliyev'den Tebrik Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Trump'ı arayarak yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutlama mesajlarını iletti. Aliyev, Trump'ın uluslararası ilişkilerde ve dünya güvenliğinin sağlanmasında oynayacağı rolün önemine değindi.

İlişkilerin Güçlendirilmesi Üzerine Vurgu

Aliyev, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmek için gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti. Lider, gelecekte bu ilişkilerin daha da ilerletilmesi için ortak çaba göstereceklerine inandığını söyledi.

Trump'ın Yanıtı

Donald Trump ise, Aliyev'e tebrik mesajları için teşekkür etti. Trump, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak çabaların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.