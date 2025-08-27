DOLAR
Aliyev: Zengezur Koridoru Bölgeye Kazanç Sağlayacak

Aliyev, Zengezur Koridoru'nun bölgesel bağlantıyı güçlendireceğini, 40 kilometrelik güvenliğin sağlanması talebini ve TRIPP projesini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:41
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru projesinin açılmasıyla tüm bölgenin kazanacağını belirtti. Al Arabiya'ya verdiği röportajda, hattın Nahçıvan ile Azerbaycan ana bölgesini bağlayacağını vurguladı.

Aliyev'in Değerlendirmesi

Aliyev, Sovyet döneminde Nahçıvan ile Azerbaycan ana kısmı arasındaki geçişte sorun olmadığını hatırlatarak, "Ermenistan saldırılara başlayınca bu bağlantıyı kesti. Bugün Nahçıvan'a ancak uçakla ya da İran üzerinden gidilebiliyor. Gürcistan ve Türkiye üzerinden daha uzun bir rota da mümkün fakat bu ciddi zorluklar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

2020'deki 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan'ın askeri üstünlüğüne rağmen Zengezur hattını zorla almadıklarını söyleyen Aliyev, "O dönem Ermenistan ordusu çökmüştü, biz ise sadece sınırımızda durduk. Beş yıldır Ermenistan ile bu konuda müzakere ediyoruz." dedi.

TRIPP ve Güvenlik Talepleri

Aliyev, sürece ABD Başkanı Donald Trump'ın da aracılık ettiğini belirterek, "Bizim talebimiz, 40 kilometrelik bu güzergahta güvenliğin sağlanmasıydı. Trump yönetimi bu kaygımızı anlayışla karşıladı ve TRIPP (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) adını verdiği proje ortaya çıktı. Altyapı uzun sürmeyecek, mesafe sadece 42 kilometre." şeklinde konuştu.

Projeye yabancı yatırımların dahil olabileceğini ifade eden Aliyev, "Bizim için kimin inşa edeceği değil, yolun yapılması ve güvence altına alınması önemlidir." dedi.

Bölgesel Etki ve Alternatif Güzergahlar

Aliyev, Zengezur Koridoru'nun yalnızca Azerbaycan'ın iki bölgesini değil, aynı zamanda uluslararası taşımacılığı da birleştireceğini vurguladı: "Bugün Orta Koridor, Asya'yı Hazar üzerinden Gürcistan ve Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya bağlıyor. Zengezur Koridoru ise alternatif yaratacak. Bu hat açıldığında Ermenistan da transit gelir elde edecek."

Ayrıca, Ermenistan koridoru açmadığı sürede Azerbaycan'ın İran üzerinden "Aras Koridoru" adıyla alternatif güzergah üzerinde çalıştığını, yeni köprü ve yol yatırımları yaptıklarını belirtti.

Aliyev, koridorun aynı zamanda Kuzey-Güney hattına katkı sağlayacağını söyleyerek, "Bu güzergah sadece Doğu-Batı değil, aynı zamanda Kuzey-Güney koridoru olacak. Böylece Rusya'dan Azerbaycan üzerinden İran'a iki ayrı ulaştırma hattı oluşacak. Bu, hattan tüm bölge kazançlı çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

