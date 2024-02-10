Alman General'den tedirgin eden açıklama: 'Rusya ile savaşa hazır olmalıyız'

NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Sonrası Hazırlıklarını Artırıyor



NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana kapasitelerini ve hazırlıklarını güçlendirdi. Savaşın ittifakla Rusya arasında topyekün bir çatışmaya dönüşmesi ihtimali şu ana kadar önlenmiş olsa da Batı'nın bunun hâlâ bir olasılık olabileceğini tam olarak kabul etmediğine dair endişeler var.

NATO Komutanlarından Uyarılar

The Kyiv Independent'ta yer alan habere göre, birçok NATO komutanı ve diğer ittifak liderleri son aylarda böyle bir savaşın tehlikeleri ve bunun Avrupa çapında ne gibi etkileri olabileceği konusunda giderek daha keskin ifadelerle uyarılarda bulundular.

Almanya'dan Askeri Hazırlıklar

Almanya'nın en yüksek rütbeli askeri General Carsten Breuer, bugün Alman gazetesi Welt Am Sonntag ile yaptığı röportajda, Almanya'nın önümüzdeki beş yıl içinde Rusya ile olası bir savaşa hazır olmak için askeri hazırlığını artırması gerektiğini söyledi. Breuer, Almanya'nın Ukrayna'ya desteğinin önemini vurgulayarak, "Hiçbir yerde bilinçli bir yardım sınırlaması olduğunu gerçekten göremiyorum" dedi.

Breuer'den Açıklama

Resmi unvanı Alman Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi olan Breuer, Welt Am Sonntag'a Rusya'nın hem askeri potansiyele sahip olduğunu hem de saldırganlığını Ukrayna'nın ötesine genişletme niyetinde olduğunu söyledi. Ayrıca, Almanya'nın ordusunun mevcut sayısının artırılması gerektiğini belirtti.