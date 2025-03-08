Alman İstihbarat Şefi Kahl: "Rusya, Batı'nın Birliğini Test Etmek İstiyor"

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kahl, Rusya'nın Batı'nın birliğini test etmek istediğini açıkladı ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:18
Alman İstihbarat Şefi Kahl: "Rusya, Batı'nın Birliğini Test Etmek İstiyor"

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya’nın Batı’nın birliğini sınamak istediğini belirtti. Kahl, Deutsche Welle'ye (DW) verdiği röportajda, görevini ülke dışındaki tehditleri aydınlatmak olarak tanımladı ve Rusya'nın NATO'nun 5. maddesinin güvenilirliğini test etmeye yönelik niyetleri olduğunu öne sürdü.

Kahl, son dönemde Rusya'daki medyada NATO'nun 5. maddesinin geçerliliğini yitirdiğine dair seslerin yükseldiğini belirterek, bu durumun doğru olmadığını ve test edilerek mahcup bir duruma düşmeyeceklerini ümit ettiklerini kaydetti. Ancak, Rusya'nın Batı'yı test etmek için hazırlık yaptığını varsaymak gerektiğini ifade etti.

Kahl, ayrıca Ukrayna'daki savaşın sona ermesi halinde Rusya’nın Avrupa’ya karşı tehdit oluşturmada daha erken bir pozisyon alabileceğini vurgulayarak, "Rusya tarafından Avrupalılara yönelik somut bir tehlike ve belki de bir şantaj hesaplandığını düşünüyoruz," dedi.

Kahl, şu an için kesin bir tarih vermekten kaçınsa da, "Her şey birbirine bağlı. Ukrayna’daki savaşın erken sona ermesi, Rusya’nın enerjisini istedikleri yere, yani Avrupa’ya karşı kullanabilmesini sağlar," ifadelerini kullandı.

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