DOLAR
35,72 -0,01%
EURO
37,29 -0,01%
ALTIN
3.174,55 0,02%
BITCOIN
3.622.352,06 -0,01%

Alman Sanayiciler Derin Ekonomik Kriz Uyarısında Bulundu!

Alman Sanayi Federasyonu, ülkenin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu ve bu yıl GSYH'nin %0,1 daralmasını öngördüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:27
Alman Sanayiciler Derin Ekonomik Kriz Uyarısında Bulundu!

Alman sanayiciler, Almanya'nın derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu vurguladı. Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Peter Leibinger, özellikle sanayi sektöründe yaşanan büyüme sorunlarının yapısal bir kırılma ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Almanya'nın, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, bu yıl gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) %0,1 daralacağı tahmin ediliyor. BDI tarafından açıklanan raporda, Almanya'nın ekonomik büyümesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın planladığı ek gümrük vergilerinden bağımsız olarak düşeceği öngörülüyor.

BDI, Avro Bölgesi'nin bu yıl %1,1 ve küresel ekonominin ise %3,2 büyümesini beklerken, Almanya'nın bu büyümenin gerisinde kalacağını kaydetti. Leibinger, düzenlediği basın toplantısında, mevcut ekonomik sorunların yalnızca Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda 2018'den bu yana devam eden yapısal zayıflıklardan kaynaklandığını belirtti.

Leibinger, hükümetlerin yıllardır önemli reformları ertelediğini ve bu konuda acilen adım atılması gerektiğini ifade etti. Altyapıya, ekonominin dönüşümüne ve dayanıklılığına yönelik peş peşe yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı. Almanya'nın, aşırı bürokrasinin azalması, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve yerli inovasyonun teşvik edilmesi için ciddi bir stratejiye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Leibinger ayrıca, Brüksel'e yönelik olarak Avrupa'nın ekonomik çıkarlarını koruması gerektiğini vurguladı. Gümrük tarifeleri konusunda çıkan endişeler ise hem Alman hem de AB ekonomisine ağır darbe vurma potansiyeline sahip. Leibinger, Trump'ın yönetimine dönüşünün, gümrük vergisi tehditleriyle birlikte ciddi ekonomik değişimlere sebep olabileceği konusunda uyardı.

Almanya ekonomisi resesyon tehlikesiyle karşı karşıya! Geçen yıl, artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle %0,1 küçülen ekonomi, bu yıl da benzer bir eğilim gösterirse teknik resesyona girebilir. Analistler,政治 belirsizlikler ile yüksek enerji maliyetlerinin Almanya ekonomisini sıkıştırdığını belirtiyor. Ülkede bu yıl yapılacak erken seçimlerle hükümetin ekonomi üzerinde alacağı kararlar merakla takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
29 Ocak 2025 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri
2
İzmir'de Çatıdan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi
3
Yunan Basını Türkiye’nin Savunma Sanayi Yükselişine Dikkat Çekti
4
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Seçim Açıklaması: Yeni Hükümet Kurulmazsa Seçimler İlan Edilecek
5
Kahramanmaraş'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 3 Yaralı
6
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New York'taki Düzensiz Göçmen Operasyonunu Denetledi
7
Trump'ın Suriye'deki Asker Çekme Planı İsrail'e Bildirildi

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor