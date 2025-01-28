Alman Sanayiciler Derin Ekonomik Kriz Uyarısında Bulundu!

Alman sanayiciler, Almanya'nın derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu vurguladı. Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Peter Leibinger, özellikle sanayi sektöründe yaşanan büyüme sorunlarının yapısal bir kırılma ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Almanya'nın, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, bu yıl gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) %0,1 daralacağı tahmin ediliyor. BDI tarafından açıklanan raporda, Almanya'nın ekonomik büyümesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın planladığı ek gümrük vergilerinden bağımsız olarak düşeceği öngörülüyor.

BDI, Avro Bölgesi'nin bu yıl %1,1 ve küresel ekonominin ise %3,2 büyümesini beklerken, Almanya'nın bu büyümenin gerisinde kalacağını kaydetti. Leibinger, düzenlediği basın toplantısında, mevcut ekonomik sorunların yalnızca Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda 2018'den bu yana devam eden yapısal zayıflıklardan kaynaklandığını belirtti.

Leibinger, hükümetlerin yıllardır önemli reformları ertelediğini ve bu konuda acilen adım atılması gerektiğini ifade etti. Altyapıya, ekonominin dönüşümüne ve dayanıklılığına yönelik peş peşe yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı. Almanya'nın, aşırı bürokrasinin azalması, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve yerli inovasyonun teşvik edilmesi için ciddi bir stratejiye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Leibinger ayrıca, Brüksel'e yönelik olarak Avrupa'nın ekonomik çıkarlarını koruması gerektiğini vurguladı. Gümrük tarifeleri konusunda çıkan endişeler ise hem Alman hem de AB ekonomisine ağır darbe vurma potansiyeline sahip. Leibinger, Trump'ın yönetimine dönüşünün, gümrük vergisi tehditleriyle birlikte ciddi ekonomik değişimlere sebep olabileceği konusunda uyardı.

Almanya ekonomisi resesyon tehlikesiyle karşı karşıya! Geçen yıl, artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle %0,1 küçülen ekonomi, bu yıl da benzer bir eğilim gösterirse teknik resesyona girebilir. Analistler,政治 belirsizlikler ile yüksek enerji maliyetlerinin Almanya ekonomisini sıkıştırdığını belirtiyor. Ülkede bu yıl yapılacak erken seçimlerle hükümetin ekonomi üzerinde alacağı kararlar merakla takip ediliyor.