Alman Seçmenler, 23 Şubat Seçimlerinden Sonra Siyasi İstikrarsızlık Bekliyor

Almanya'da gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasına göre, seçmenlerin büyük bir kısmı 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler sonrasında siyasi istikrarsızlık yaşanmasından endişe ediyor.

ARD tarafından yürütülen anketin sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 69'u, seçim sonrası istikrarlı bir hükümet kurulması konusunda "çok büyük" endişeler taşıdığını belirtti.

Ankette, partilerin son oy oranları da dikkat çekiyor. Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU), yüzde 31 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 21 ile ikinci sırada bulunuyor.

Ayrıca, Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 15, Yeşiller yüzde 14, Sol Parti ise yüzde 5 oy almış durumda. Hür Demokrat Parti (FDP) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partileri ise seçim barajı olan yüzde 5'in altında kalıyor.