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Alman Uzmanlardan Hükümete UCM Kararlarına Uyum Çağrısı

Alman akademisyenler, hükümetten UCM kararlarını uygulayıp İsrail'e desteği durdurmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:47
Alman Uzmanlardan Hükümete UCM Kararlarına Uyum Çağrısı

Almanya’da önde gelen uzmanlar, Alman hükümetine Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri kararına uyması ve İsrail’e olan desteklerini durdurması için çağrıda bulundu.

Başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christine Binzel, Barenboim-Said Akademisi'nden Prof. Michael Barenboim, London King's College'den Prof. Hanna Kienzler ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) Avukatı Wolfgang Kaleck, "UCM’nin tutuklama emirleri ve Almanya’nın rolü" konusunda görüşlerini aktardı.

Prof. Dr. Binzel, Almanya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi ve Roma Statüsü’ne taraf bir ülke olarak, bu anlaşmalara uyması gerektiğini vurguladı. "Almanya tarihinde 14 aydır bu yükümlülüklere uymuyor. Hükümet, bugün hala siyasi, mali, askeri ve yasal olarak İsrail’i desteklemektedir." dedi. Binzel, ayrıca Alman silahlarının Gazze’de kullanıldığını da belirtti.

Alman hükümetinin, İsrail hükümeti üyelerinin soykırımcı ifadelerini görmezden geldiğine dikkat çeken Binzel, "Alman hükümeti, uluslararası hukuktan yana net bir tutum almalıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistinlilerin hayatının yok edilmesini durdurmak için acil tedbirler alınmasını talep etti.

Prof. Michael Barenboim, Almanya'nın bu durumu değiştirmesi için çağrıda bulunarak, "Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da işlenen suçlar nedeniyle Almanya'nın İsrail'i desteklemeyi durdurması gerekmektedir." şeklinde konuştu. Barenboim, Netanyahu ve Gallant’ın Almanya’ya ayak bastıklarında tutuklanmalarını beklediklerini ifade etti.

Prof. Hanna Kienzler ise, Almanya’nın İsrail tarafından yürütülen imha savaşının bir suç ortağı olduğunu belirterek, "Almanya bu soykırımın uzun vadeli sonuçlarının sorumluluğunu paylaşmaktadır." dedi. Kienzler, Gazze’nin yeniden inşası için tazminat taleplerinin dile getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kienzler, sadece mevcut soykırım için değil, geçmişteki savaşlar ve abluka nedeniyle oluşan zararlara da tazminat ödemeleri gerektiğini belirterek, Almanya’nın yanı sıra destekleyen ABD ve İngiltere’nin de bu süreçte yer alması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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