Almanya, 13 Yıl Sonra Şam'da Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açarak Suriyelilerle iş birliği yapma niyetini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:49
Almanya, 13 Yıl Sonra Şam'da Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

Almanya'nın Suriye'deki Diplomatik Temasları Yeniden Başladı

Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'da büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu. Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Şam'daki büyükelçiliği resmi olarak yeniden açtığını ifade etti.

Suriyelilerle İş Birliği Vurgusu

Schneck, “Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Ancak büyükelçilik ekibinin mevcut sayısının yetersiz olduğunu belirten Schneck, vize ve konsolosluk işlemlerinin bir süre daha Beyrut üzerinden yürütüleceğini açıkladı.

Almanya, 2012 yılında Suriye’deki iç savaşın başlamasıyla birlikte Şam’daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı. Yeniden açılan büyükelçilik, Almanya’nın Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi
2
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi
3
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor
4
Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
6
Leavitt Yumurta Fiyatlarını Biden'a Bağladı
7
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Başladı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!