Almanya, 13 Yıl Sonra Şam'da Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

Almanya'nın Suriye'deki Diplomatik Temasları Yeniden Başladı

Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'da büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu. Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Şam'daki büyükelçiliği resmi olarak yeniden açtığını ifade etti.

Suriyelilerle İş Birliği Vurgusu

Schneck, “Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Ancak büyükelçilik ekibinin mevcut sayısının yetersiz olduğunu belirten Schneck, vize ve konsolosluk işlemlerinin bir süre daha Beyrut üzerinden yürütüleceğini açıkladı.

Almanya, 2012 yılında Suriye’deki iç savaşın başlamasıyla birlikte Şam’daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı. Yeniden açılan büyükelçilik, Almanya’nın Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.