Almanya, ABD'nin Gazze Ateşkes Planını Destekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Varşova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını desteklediklerini açıkladı; planın ana hatları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:56
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için sunduğu yeni teklifi desteklediklerini bildirdi.

Varşova'da destek mesajı

Wadephul, Polonya'nın başkenti Varşova'da "Weimar Üçgeni" formatında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı sonrası yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı'na güçlü kararlılığı için minnettarız. Şimdi uzun vadeli bir barışa kapıyı açmanın zamanı. İnandığımız bir barış ki bu barışa ancak müzakere edilmiş iki devletli bir çözümle ulaşılabilir." dedi.

Wadephul, ilgili tüm taraflara nihai ve kararlı bir adım atma cesaretini göstermeleri çağrısında bulunarak, Almanya'nın bu aşamaya giden diplomatik çabalara katkı sağlayacağını belirtti.

Rusya ve NATO değerlendirmesi

Alman Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa'nın ve NATO'nun kararlılığını sınamak ve huzursuzluk yaratmak istediğini savundu. Bunu "tehlikeli" olduğunu ve "yanıtlanması" gerektiğini vurgulayan Wadephul, "Bu nedenle cevabımız kesin. NATO, her zaman tetikte, her an harekete geçme kapasitesine sahip ve İttifak topraklarımızın her karışını koruyor." ifadelerini kullandı.

Wadephul, hiçbir NATO üyesi devletin bu tehditlerle tek başına yüz yüze bırakılmayacağını da sözlerine ekledi.

Trump'ın Gazze planının ana hatları

Basına sızan bilgilere göre Trump'ın planı kapsamında, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Plan, Gazze'nin teknokratlardan oluşan geçici yönetim tarafından yönetilmesini, bir barış gücü ile güvenlik sağlanmasını ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusunun kademeli olarak tamamen çekilmesini öngörüyor.

Geçici yönetim, Gazze'yi Ramallah yönetimine gerekli reformlar yapıldıktan sonra devredecek. Plan ayrıca Hamas'ın silah bırakmasını, İsrail'in bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunmamasını ve başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilmesini içeriyor.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalmasının teşvik edileceği, göçe zorlanmayacağı ve isteyenlerin gitse bile geri dönebileceği de planın maddeleri arasında yer alıyor.

