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Almanya, Al Jazeera'nın Batı Şeria Ofisinin Kapatılmasını Kınadı

Almanya, İsrail'in Al Jazeera'nın Batı Şeria'daki ofisini kapatmasını ağır bir şekilde eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:51
Almanya, Al Jazeera'nın Batı Şeria Ofisinin Kapatılmasını Kınadı

Almanya'dan Sert Tepki

Almanya, Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisinin İsrail tarafından kapatılmasını kınadı. İsrail'in uyguladığı baskınla ofisin 45 gün süreyle kapatılması, Berlin'de büyük yankı uyandırdı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, düzenlediği basın toplantısında bu durumu eleştirerek, "Al Jazeera'nın ofisinin kapatılması, kesinlikle İsrail makamlarından gelen yanlış bir sinyaldir," şeklinde konuştu.

Özgür Medyanın Önemi

Wagner, özellikle çatışma ve kriz dönemlerinde, özgür ve farklı medyanın sahadaki durumu doğru bir şekilde yansıtmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Ülkesinin bu tür durumlarda medyanın korunması gerektiğine inandığını belirtti. "Özellikle böyle zamanlarda özgür medya ve haberciliğin garanti altına alınması ve korunması daha da önemlidir," dedi.

Baskının Detayları

Öte yandan, İsrail askerleri geçtiğimiz günlerde Ramallah'ta bulunan Al Jazeera ofisine askeri bir emirle baskın yaparak yayın ekipmanları ve belgelere el koymuş, ardından ofisi kapatmıştı.

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