Almanya Başbakanı Merz: Avrupalılar Dünyada Rolünü Oynamıyor

Merz, Avrupalıların çıkarlarını korumak için gereken rolü üstlenmediğinden rahatsız; NATO'nun sınırlı hareket kabiliyeti ve ülkelerin Rusya ile yeni ortaklıklarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:35
CDU liderinden dış politika eleştirisi

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Avrupalıların dünyada çıkarlarını yeterince korumak için oynaması gereken rolü oynamamasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Merz, partisinin kanalı CDU TVde internet üzerinden yayımlanan röportajında, 6 Mayıs'ta göreve gelen Alman hükümetinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da yeniden bir birlik ve beraberliğe geri dönüldüğünü ifade eden Merz, bunun Alman hükümetinin ve özellikle de Almanya Başbakanı'nın çabalarına da bağlı olduğunu savundu. Merz, "Bu bizden beklenen roldür ve kendi çıkarımız olduğu için ben de bu beklentilere karşılık vermek istiyorum." dedi.

Merz, Avrupalıların, NATO'nun Avrupa kanadının da sınırlı hareket imkanlarına sahip olduğunu da gördüğünü aktardı. Ukrayna savaşına işaret ederek, "Bu beni rahatsız ve meşgul ediyor. Şu anda biz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bu savaşın bitmesi için yeterli baskıyı yapabilecek durumda değiliz. Amerikalıların yardımına bağımlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin Rusya ile yeni ortaklıklar kurduğunu gördüklerini belirterek, "Beni meşgul eden ve itiraf etmeliyim ki rahatsız eden gerçek, şu anda Avrupalılar olarak dünyada aslında oynamak istediğimiz ve çıkarlarımızın yeterince korunması için oynamamız gereken rolü oynamıyor olmamızdır." dedi.

