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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Trump Değerlendirmesi

Scholz, Trump'ın seçilmesini değerlendirirken Almanya'nın güvenilir bir ortak olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:49
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Trump Değerlendirmesi

Almanya'nın Transatlantik Ortaklığı vurgusu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak seçilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Scholz, Almanya'nın güvenilir bir transatlantik ortak olmaya devam edeceğini belirtti.

Scholz'un Açıklamaları

ABD seçim sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Scholz, "Mesajlarımız açık. Almanya güvenilir bir partner olmaya devam edecektir. Bu ortaklığa yaptığımız katkının farkındayız ve gelecekte de katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

NATO ve Avrupa Güvenliği

Scholz, bu durumun tüm NATO müttefiklerinin, Rusya'nın Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehditlerine karşı da geçerli olduğunu ifade etti. ABD'deki seçim sürecinin, uluslararası düzeyde geniş yansımaları olduğunu belirterek, Trump'ı kazanmasından ötürü kutladı.

Avrupa Birliği ve Birlik Vurgusu

Scholz, Avrupa Birliği'nin birbirine sıkı sıkıya kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temas halinde olduğunu açıkladı. Gelecek günlerde Budapeşte'de diğer Avrupa devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geleceğini hatırlatan Scholz, bu süreçte yakın bir koordinasyon içinde olunacağını ifade etti.

Birlik Mesajı

Scholz, ABD'deki seçim kampanyasında siyasi bölünmelere dikkat çekerek, "Bir ülkenin, vatandaşları birbirine ne kadar yakın durursa o kadar büyük ve güçlü olduğuna inanıyorum. Umarım biz Almanya'da bir arada kalırız. Farklı görüşlere sahip olabiliriz, fakat bizi birleştiren şeyler, bizi bölenlerden daha fazladır" dedi.

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