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Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki

Başbakan Scholz, AB'nin ABD'nin ek gümrük tarifelerine yanıt verme kapasitesinin yüksek olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:14
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki

Scholz: "Tarifelere Karşılık Kendi Politikalarımızı Şekillendirebiliriz"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı güçlü bir yanıt verme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşbirliği Vurgusu

Scholz, zirvede AB ve ABD arasındaki işbirlikleri hakkında kapsamlı görüşmelerin olacağını dile getirirken, "Hem ABD hem de Avrupa mal ve hizmet ticaretinden faydalanıyor. Ticaret politikaları bunu zorlaştırırsa bu, hem ABD hem de Avrupa için olumsuz sonuçlar doğurur." şeklinde konuştu.

Scholz, güçlü bir ekonomik bölge olarak, kendi tarifelerine karşılık verebileceklerini belirterek, "Açık olan şu ki, tarifelere karşılık kendi politikalarımızı kendi tarifelerimizle şekillendirebiliriz; bu, kesinlikle yapmamız gereken bir şeydir. Hedef, işbirliğine yol açacak şekilde ilerlemektir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Tarife Tehditleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere ek gümrük tarifeleri getireceğini açıklamıştı. Trump'ın imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den ise %10 gümrük vergisi uygulandı.

Trump, Avrupa Birliği'ne de tarife uygulanacağına dikkat çekerek, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı. Ne olacağını göreceğiz fakat Avrupa Birliği'ne kesin uygulanacağını söyleyebilirim. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." şeklinde konuşmuştu.

AB'nin Birlikte Hareket Etmesi Gerek

Almanya'daki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, parti kongresinde ABD'nin AB'ye yönelik olası gümrük tarifeleri hakkındaki endişelerini dile getirdi. Merz, ek gümrük tarifelerinin ticaret politikasındaki anlaşmazlıkları çözmek için iyi bir fikir olmadığını söyleyerek, "AB'nin, ABD ile müzakerelere birlik içinde girmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Trump'ın ek vergi tehditlerinin Almanya'da erken seçim öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Ülkede 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde, büyümekte zorlanan ekonomi en önemli tartışma konusu olacak. Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle art arda iki yıl küçülme kaydetti. Geçen yılın son çeyreğinde %0,2 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde teknik resesyona girecek.

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