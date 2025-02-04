Almanya Başbakanı Scholz'dan Yeşil Çelik Vurgusu

Scholz: "Çelik Avrupa ve Almanya İçin Kritik Öneme Sahip"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeşil çelik üretiminin iklim dostu hedefler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Scholz, Duisburg'da bulunan Thyssenkrupp çelik fabrikasını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Almanya için çelik büyük önem taşıyor." dedi.

Yeşil Dönüşüm ve Rekabet

Scholz, Avrupa ve Almanya'nın çelik üretimini 100 yıl sonrasına taşıma vizyonunu dile getirerek, çelik sanayinin rekabetçi kalabilmesi için Avrupa çapında işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, çelik üreticilerinin yeşil dönüşüm ve artan rekabetle başa çıkabilmesi adına Avrupa düzeyinde çelik zirvesi yapılması önerisinde bulundu.

Milyarlarca Avro Destek

Hükümetin, yeşil çelik üretimine yönelik dönüşümü desteklemek için milyarlarca avro yatırımla bu süreci desteklediğini belirten Scholz, bu konuda yaşanacak bir geri dönüşümün Almanya'daki çelik işçilerinin çıkarlarına zarar vereceğini dile getirdi.

Otomotiv Sektörünün Beklentileri

Otomotiv endüstrisi ve diğer büyük müşterilerin, gelecekte çeliğin karbonsuz olmasını talep ettiğine dikkat çeken Scholz, "Çelik satın alanlar, üreticilerin sürdürülebilir yeşil çelik üretmesini talep edecekler." ifadelerini kullandı.

Birlikte Çalışma Çağrısı

Scholz, özellikle Çin gibi ülkelerden gelen dampingli ürünlere karşı Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak, bu durumun ancak ortak gümrük politikaları ile çözülebileceğini belirtti.

Acil Politika Değişiklikleri Gerekiyor

Thyssenkrupp Steel Europe Yönetim Kurulu Üyesi Dennis Grimm, Scholz'un ziyaretinde ülke genelinde rekabetçi bir çelik endüstrisi için hemen hareket edilmesi çağrısında bulundu. Grimm, akıllı enerji fiyatları ve Avrupa çapında çelik ticaretinin korunması için acil eylem gerekliliğini vurguladı.

Jeostratejik Bağımsızlık

Grimm, yerel çelik üretiminin jeostratejik bağımsızlık ve ekonomik refah sağladığına dikkat çekti. Ancak, Avrupalı çelik üreticileri, Asya ile rekabet, yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonomik koşulların etkisi altında zorluk yaşamaktadır.

Thyssenkrupp Steel Europe'un 2030 yılına kadar yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılmasını planladığı ve üretim kapasitesinin 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşüreceği bildirilmektedir. Şirket, şu anda 27 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.