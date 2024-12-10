Almanya Başbakanı Scholz, Köln'deki Ford Fabrikasını Ziyaret Etti

Scholz'tan Ford Fabrikasına Ziyaret

Almanya'nın Köln kentinde çok sayıda Türk çalışanın yer aldığı Ford fabrikasını ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Almanya, endüstri ülkesidir ve öyle kalacaktır." açıklamasında bulundu.

İstihdam ve Gelecek Vizyonu

Scholz, Köln'deki ziyaretinde işten çıkarma planları hakkında bilgiler aldı. Ford'un, işten çıkarmayı planladığı 2,900 işçi ile ilgili yöneticilerle görüşerek işçi ve işçi temsilcileriyle bir toplantıya katıldı. Ardından basın toplantısı düzenledi.

Başbakan, Almanya'da üretilen araçların önemli bir kısmının farklı ülkelere ihraç edildiğine dikkat çekti. Elektrikli otomobillerin Avrupa çapında satışlarının artırılması gerektiğini savunarak, üst düzey bir çağrı yaptı.

Elektromobilite ve Altyapı vurgusu

Scholz, elektrikli otomobillerin kullanımı için Avrupa'nın ortak çaba göstermesi gerektiğini ifade ederken, şarj altyapısının genişletilmesinin bu araçların kullanımını artıracağını söyledi. "Almanya, endüstri ülkesidir ve öyle kalacaktır. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye ekledi.

Ford'un Yeniden Yapılanma Planı

Scholz'un ziyaretine Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Ford Almanya Genel Müdürü Marcus Wassenberg ve Ford Genel İş Konseyi Başkanı Benjamin Gruschka da katıldı.

Ford Motor, 20 Kasım'da endüstrinin elektrifikasyona doğru kayması ve artan rekabet ortamında daha rekabetçi bir yapı oluşturmak amacıyla yeniden yapılanma planını açıklamıştı. Bu plan doğrultusunda, Avrupa'daki iş gücünü azaltarak 4,000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Köln'deki Ford fabrikasında, toplamda yaklaşık 12,000 çalışanın yer aldığı ve aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu 2,900 kişilik işten çıkarma planı yapılmakta.