DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.791.854,5 1,41%

Konya'da Tartışma: Eşini Tabancayla Bacağından Yaraladı

Konya Selçuklu'da tartışma sonrası A.Ç. (35), eşi A.Ç.'yi (31) tabancayla bacağından vurdu; şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:50
Konya'da Tartışma: Eşini Tabancayla Bacağından Yaraladı

Konya'da Tartışma: Eşini Tabancayla Bacağından Yaraladı

Selçuklu, Bosna Hersek Mahallesi — Saat 15.30

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana gelen olayda, A.Ç. (35) ile eşi A.Ç. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç. (35), yanında bulunan tabancayla eşini bacağından vurarak yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Ç. (35), kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’DA BİR KİŞİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURARAK YARALADI.

KONYA’DA BİR KİŞİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURARAK YARALADI.

KONYA’DA BİR KİŞİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURARAK YARALADI.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama