Konya'da Tartışma: Eşini Tabancayla Bacağından Yaraladı
Selçuklu, Bosna Hersek Mahallesi — Saat 15.30
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana gelen olayda, A.Ç. (35) ile eşi A.Ç. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç. (35), yanında bulunan tabancayla eşini bacağından vurarak yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli A.Ç. (35), kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
KONYA’DA BİR KİŞİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURARAK YARALADI.