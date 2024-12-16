Almanya Başbakanı Scholz'tan Güven Oylaması Açıklaması: Erken Seçim Hedefi

Almanya'da Güven Oylaması ve Erken Seçim Tartışmaları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken seçimin önünü açmak amacıyla güven oylaması yapılmasını istediğini açıkladı. Federal Meclis'teki oturumda milletvekillerine hitap eden Scholz, "Hedefim genel seçimleri öne almak. Yapılacak seçimde vatandaşlar ülkemizin siyasi rotasını belirleyebilirler," diyerek, erken seçim gereksiniminin altını çizdi.

Kötü Yönetim Eleştirisi

Scholz, Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner ile ilgili sert eleştirilerde bulunarak Lindner'in görevden alınmasının gerekliliğini savundu. Siyasetin bir oyun olmadığını vurgulayan Scholz, "Hükümete katılmak gerekli ahlaki olgunluğu gerektirir. Hükümete katılan herkes tüm ülke için sorumluluk taşır," ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Hükümet İtibarı

Scholz, FDP'yi hükümeti sabote etmekle suçlayarak, "Gerçekler artık gün ışığına çıktı. Bu durum sadece hükümetin itibarını değil, bir bütün olarak demokrasinin itibarını da zedelemiştir," şeklinde konuştu. Ayrıca, anayasada bulunan bütçe için borç freni reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ukrayna'ya Destek ve Güvenlik İfadeleri

Ukrayna'ya destek konusunda Almanya'nın Avrupa'nın ön saflarında yer aldığını hatırlatan Scholz, "Almanya Ukrayna'nın Avrupa'daki en büyük destekçisi. Bunun böyle kalmasını istiyorum," dedi. Ayrıca, ülkesinin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağını vurgulayarak, savaş için uzun menzilli silah sağlanmayacağını açıkladı.

Göç Politikası Üzerine Görüşler

Scholz, hükümetinin göç politikasını da savunarak, "Almanya'nın yurt dışından gelecek iş gücüne ihtiyacı var. Modern bir göç yasası kazandırdığımız için mutluyum," ifadesini kullandı. Ayrıca, düzensiz göçmen sayısındaki düşüşü değerlendirdi ve çifte vatandaşlığa imkan veren yasayı övdü, "Bu, Almanya'daki pek çok insan için 'ev' kelimesinin çoğul olarak da var olduğu gerçeğini kabul etmektedir," dedi.

Erken Seçim Süreci

Almanya'da hükümetin güven oyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in meclisi feshetmesi ve 23 Şubat'ta erken seçim yapılması bekleniyor.