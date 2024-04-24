Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir’de: “Büyük onur duyuyorum”

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Steinmeier, Türk bayrağı ve Alman bayrağı renklerinden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakarak saygı duruşunda bulunuldu.





Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Steinmeier, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Almanya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten ve bu devletin kurucusu olan Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük onur duyuyorum" diye yazdı.

Defterdeki yazısında Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkilerine değinen Steinmeier, Bu dostluğunun temelini atan kişinin Atatürk olduğunu ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye ziyaretinin son günü olan bugün içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel'le görüşmesi bekleniyor.