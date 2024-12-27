Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Federal Meclisi Feshetti: Erken Seçim 23 Şubat 2025'te

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Erken Seçimi Duyurdu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 20. dönem Federal Meclis'i feshettiğini ve 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini açıkladı.

Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda yaptığı basın toplantısında, "Bugün 20. Alman Federal Meclis'ini feshetmeye ve 23 Şubat 2025'te yeni seçimler yapılmasına karar verdim," dedi. Ayrıca, kararını Federal Meclis Başkanı'na ilettiğini belirtti.

Politik İstikrar ve Erken Seçim İhtiyacı

Almanya'daki siyasi istikrarın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bu, bize fayda sağladı ve bizi korudu. Federal Meclis'in yasama dönemi sona ermeden feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi ülkede istisnai durumlardır. Anayasamızda buna yer verilmiştir," ifadelerine yer verdi.

Mevcut hükümetin güvenoyu oylaması sonucunda çoğunluğunu kaybettiğini söyleyen Steinmeier, "Ancak görüşmelerde alternatif bir hükümet için de herhangi bir çoğunluk bulamadım. Bu nedenle ülkemizin iyiliği için yeni seçimlerin zamanının geldiğine inanıyorum," diye ekledi.

Adil ve Şeffaf Seçim Süreci Beklentisi

Steinmeier, meclis ve hükümetin yeni bir yapı oluşturulana kadar görevine devam edeceğini belirterek, seçim kampanyasının adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini beklediğini ifade etti.

Dış Müdahalelere Karşı Sert Mesaj

Seçimlerde mümkün olabilecek dış müdahalelere karşı çıkan Steinmeier, "Bunlar demokrasi için bir tehlikedir. Gizli de olsa. Yakın zamanda Romanya'daki seçimlerde açıkça görüldüğü, şu anda özellikle sosyal medya platformu X'te yoğun bir şekilde yaşanıyor. Dışarıdan etki etmeye yönelik tüm girişimlere kesinlikle karşıyım. Oy verme kararı yalnızca oy verme hakkına sahip Almanya vatandaşları tarafından verilir," dedi.

Şiddet ve Nefret Söylemlerine Tepki

Cumhurbaşkanı, nefret ve şiddet söylemlerinin bu seçim kampanyasında yeri olmamasını istedi ve "Aşağılama, kategorize etme, şiddet, tüm bunlar demokrasi için zehirdir, demokrasimize zarar verir. Şiddetle mücadele etmek zorundayız. Bunu herkesten bekliyorum," şeklinde konuştu.