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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul’da İmamoğlu ile bir araya geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul’a geldi. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından törenle karşılanan Steinmeier’ın ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:45
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul’da İmamoğlu ile bir araya geldi

İlk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu ziyaretin 3 gün süreceğini ifade etti. Özel uçakla İstanbul’a gelen Steinmeier’ı törenle İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. 

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul’da İmamoğlu ile bir araya geldi

Daha sonrasında Almanya Cumhurbaşkanı, İstanbul’da bulunan Sirkeci Garı’nda yapılan ve Türk işçilerinin Almanya’ya göçünü anlatan “Gurbette Hasret” sergisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın İstanbul’un yanı sıra Gaziantep ve Ankara’yı da ziyaret etmesi bekleniyor. Alman-Türk diplomatik ilişkilerinin başlamasının 100. yılına özel yapılan bu ziyaretle, iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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