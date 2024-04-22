Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul’da İmamoğlu ile bir araya geldi

İlk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu ziyaretin 3 gün süreceğini ifade etti. Özel uçakla İstanbul’a gelen Steinmeier’ı törenle İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.





Daha sonrasında Almanya Cumhurbaşkanı, İstanbul’da bulunan Sirkeci Garı’nda yapılan ve Türk işçilerinin Almanya’ya göçünü anlatan “Gurbette Hasret” sergisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın İstanbul’un yanı sıra Gaziantep ve Ankara’yı da ziyaret etmesi bekleniyor. Alman-Türk diplomatik ilişkilerinin başlamasının 100. yılına özel yapılan bu ziyaretle, iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.