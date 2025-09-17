Almanya'da 16. Marl Yağlı Güreşleri 21 Eylül'de

Almanya'nın Marl kentinde 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kültür festivalinin son gününde, 21 Eylül günü '16. Marl Yağlı Güreşleri' gerçekleştirilecek. Festival, Bilim Derneği tarafından organize ediliyor ve halka giriş ücretsiz.

Program ve etkinlikler

Festival boyunca 19-20 Eylül tarihlerinde çocuklar, kadınlar ve ailelere yönelik çok sayıda etkinlik, canlı müzik, Türk mutfağından seçkin lezzetler, yarışmalar ve oyunlar yer alacak. Organizasyon, Avrupa'da ata sporu yağlı güreşi yaşatmayı amaçlıyor.

Katılımcılar ve kafile

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yurtdışı Başkan Danışmanı Celal Romanoğlu tarafından verilen bilgiye göre, yağlı güreşlere Türkiye'den 70'ten fazla kişinin bulunduğu bir kafile katılacak. Kafilede 24 pehlivan, hakemler, davul-zurna ekibi, cazgır ve federasyon yöneticilerinin yanı sıra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664-665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, tarihi Kırkpınar'ın efsane altın kemerli ağası Seyfettin Selim, 16. Marl Güreşleri 2025 yılı güreş ağası Hamdi Sarıca, belediye başkanları ve çeşitli bürokratlar yer alacak.

Hedef ve beklentiler

Romanoğlu, Almanya'da yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Alman davetlinin de organizasyona katılmasını beklediklerini belirtti. Etkinlik, Avrupa'da yağlı güreşi yaşatmak, burada yaşayan vatandaşlarla birlik ve beraberliği güçlendirmek ve gençlerin ülkeleriyle olan kültürel bağlarını pekiştirmek amacıyla düzenleniyor.