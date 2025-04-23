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Almanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Almanya'nın Berlin kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Başkonsolos İlker Okan Şanlı'nın ev sahipliğinde kutlandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 22:34
Almanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Almanya'da 23 Nisan Coşkusu

Almanya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Başkent Berlin'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, bir grup öğrenciyi Başkonsolosluk rezidansında ağırladı ve geleneksel 'makam devri' törenini gerçekleştirdi.

Öğrencilerle Makam Devrilmesi

Başkonsolos Şanlı, ilkokul öğrencileri Rümeysa Hantal, İnci Çolak, Sema Su Yiğit, İbrahim Enes Bayram, Hamza Uçar, Lina Eliaçık ve ortaokul öğrencileri Zeynep Naz Demir ile Yağmur Çalışkan’a temsili olarak koltuğunu devretti.

Çocukların Dilekleri

Kiefholz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hamza Uçar, dünya çocukları adına bayram kutlayarak, "Biz çocuklar, savaşsız bir dünya istiyoruz. Savaşın ortasında ölen çok sayıda çocuk var ve bu güzel bir şey değil. Bu yüzden savaşsız bir dünya olsa çok güzel olur," dedi.

Aynı okulda öğrenim gören İbrahim Enes Bayram ise, Türkiye hakkında bilgi sahibi olmaları için Almanya'daki okulların Türkiye'ye geziler düzenlemesini talep etti.

Freiherr von Stein Ortaokuluna giden Yağmur Çalışkan ise İstanbul'daki depremlere atıfta bulunarak, "İnşallah bir daha böyle bir deprem olmaz. Son deprem olsun ve herkes evlerine dönsün," ifadelerini kullandı.

Başkonsolos'un Açıklamaları

Öğrencilere hediyeler veren Başkonsolos Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta da olsa aynı ruh ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Şanlı, çocukların aileleriyle birlikte etkinliğe katıldıklarını vurgulayarak, "Bu milli günlerimizin değerini çocuklarımıza bu yaşta aşılamanın öneminin bilincindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu faaliyetlerimizi daha geniş kapsamlı halkımıza hitap eden etkinliklerle sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

Etkinlik, Şanlı'nın çocuklara ikramda bulunmasıyla sona erdi.

Almanya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Başkent Berlin'de, Türkiye'nin...

Almanya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Başkent Berlin'de, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, bir grup öğrenciyi Başkonsolosluk rezidansında ağırladı, "makam devri" töreni yapıldı. Başkonsolos Şanlı (sağda), ilkokul öğrencisi Rümeysa Hantal'a temsili olarak koltuğunu devretti.

Almanya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Başkent Berlin'de, Türkiye'nin...

Almanya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Başkent Berlin'de, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, bir grup öğrenciyi Başkonsolosluk rezidansında ağırladı, "makam devri" töreni yapıldı. Başkonsolos Şanlı (sağda), ilkokul öğrencisi Rümeysa Hantal'a temsili olarak koltuğunu devretti.

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