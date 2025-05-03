DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.715.358,42 -0,04%

Almanya'da 3. Avrupa Hafızlık Yarışması Heyecanı

Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen 3. Avrupa Hafızlık Yarışması, hafız adaylarının kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:46
Almanya'da 3. Avrupa Hafızlık Yarışması Heyecanı

Almanya'da Hafızlık Heyecanı

Almanya'nın Duisburg kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından organize edilen 3. Avrupa Hafızlık Yarışması büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Yarışma, Duisburg Rheinhausen-Halle salonunda yapıldı.

Seçkin Jüri Üyeleri

Yarışmanın jüri heyetinde alanında tanınan isimler yer aldı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, aynı üniversiteden Dr. Hidayet Ayan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Üyesi Ali Özgelen ve IGMG Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turhan gibi kıymetli isimler, yarışmaya değer katan isimler arasındaydı.

Yarışma Kategorileri ve Kazananlar

Yarışma, Kur’an-ı Kerim'den 10 cüz, 20 cüz ve tamamını ezberleyen hafız adaylarının katıldığı üç kategoriye ayrıldı. Bu kategorilerde birincilik kazanan isimler ise sırasıyla Yasin Zeynel Akdeniz, Muhammed Talha Kurt ve Emirhan Yaşar oldu.

IGMG Genel Başkanı’ndan Vurgu

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yarışma sırasında yaptığı konuşmada, hafızlık ve tilavet yarışmalarının teşkilatın Kur’an-ı Kerim'e verdiği önemi açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, asıl amacın Kur’an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması ve tatbik edilmesi olduğunu vurguladı. Ergün, bu gençlerin Avrupa'da rol model olmalarını hedeflediklerini belirtti.

Hafızlık Çalışmalarının Önemi

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, hafızlık çalışmalarının Kur’an-ı Kerim'in anlaşılması yolundaki en öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu dile getirdi.

Ödül Töreni ve Kapanış

Yarışma, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Bu etkinlik, toplumda hafızlık geleneğinin ve Kur’an-ı Kerim'in öneminin bir kez daha vurgulandığı anlamlı bir organizasyon oldu.

Almanya'nın Duisburg kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından "3....

Almanya'nın Duisburg kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından "3. Avrupa Hafızlık Yarışması" düzenlendi. Duisburg Rheinhausen-Halle salonunda gerçekleştirilen yarışmanın jüri heyetinde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı (sol 3), aynı üniversiteden Dr. Hidayet Ayan (solda), Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Üyesi Ali Özgelen (sol 4) ve IGMG Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turhan (sol 2) yer aldı.

Almanya'nın Duisburg kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından "3....

Almanya'nın Duisburg kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından "3. Avrupa Hafızlık Yarışması" düzenlendi. Duisburg Rheinhausen-Halle salonunda gerçekleştirilen yarışmanın jüri heyetinde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı (sol 3), aynı üniversiteden Dr. Hidayet Ayan (solda), Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Üyesi Ali Özgelen (sol 4) ve IGMG Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turhan (sol 2) yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü
2
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Taziyeler Kabul Edildi
3
Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü Paneli Düzenlendi
4
Hakkari'de İki Pikabın Çarpışması: 8 Yaralı
5
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Amasya'da Ziyaretlerde Bulundu
6
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
7
İstanbul'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi