Almanya'da AfD'nin Oy Oranı Yüzde 23,5'e Yükseldi

Almanya'da gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranının yüzde 23,5 seviyesine çıktığını ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi INSA tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 27, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14,5, Yeşiller yüzde 12 ve Sol Parti ise yüzde 10,5 oy aldı. Bu veriler, AfD'nin CDU/CSU ile arasındaki farkın sadece 3,5 puan olduğuna işaret ediyor.

INSA Başkanı Hermann Binkert, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu, INSA araştırmasında AfD için şimdiye kadar ölçülen en yüksek oran" ifadesini kullandı. Binkert ayrıca, CDU/CSU'nun yüzde 27'lik oy oranının 6 puanının CSU'dan geldiğini belirtti ve "AfD, şu anda yüzde 23,5'te. CDU ile CSU'ya ayrı ayrı baktığınızda, AfD, yüzde 21 alan CDU'dan bile 2,5 puan daha güçlü" dedi.

INSA Başkanı, yapılan potansiyel analizinde AfD'nin maksimum yüzde 30,5’lik bir seçmen potansiyeline sahip olabileceğini de aktardı.

Almanya'da 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerde ise CDU/CSU yüzde 28,5, AfD yüzde 20,8, SPD yüzde 16,4, Yeşiller yüzde 11,6 ve Sol Parti yüzde 8,8 oy almıştı. Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi ile Hür Demokrat Parti ise yüzde 5 olan seçim barajını geçemeyerek Federal Meclis'in dışında kaldılar.