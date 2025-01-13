Almanya'da AfD, Seçim Kampanyasında Tek Yön Uçak Bileti İlanı Dağıttı

AfD, seçim kampanyası kapsamında vatandaşlara 'sınır dışı' anlamına gelen el ilanları gönderdi, yoğun tepki topladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:39
Almanya'da AfD, Seçim Kampanyasında Tek Yön Uçak Bileti İlanı Dağıttı

AfD'nin Tartışmalı Seçim Kampanyası

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), seçim kampanyası çerçevesinde dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Parti, vatandaşların evlerine tek yön uçak bileti biçiminde el ilanları gönderdi.

El İlanlarının Detayları

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere göre, AfD Karlsruhe teşkilatı, üzerinde QR kodu bulunan ve "sınır dışı için tek yön bilet" ifadesiyle hazırlanan el ilanlarını vatandaşların posta kutularına bırakıyor. İlana ek olarak, uçuş tarihi olarak 23 Şubat belirtilirken, gideceği yer bölümünde ise "Almanya'dan güvenli menşe ülkesine" ifadesi dikkat çekiyor.

Tepkiler ve Açıklamalar

AfD'nin bu ilgi çekici seçimi, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup tarafından sert bir dille eleştirildi. Mentrup, kampanyanın toplumsal uyumu tehdit ettiğini ve korkuyu tetikleyebileceğini ifade etti.

Sosyal medyada ise pek çok kullanıcı, AfD'nin bu ilanını eleştirerek, partinin 'haddi aştığı' ve 'demokrasi için tehlike oluşturduğu' yönünde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, ilanın yasaklanması için çağrıda bulundu.

Polis Soruşturması Başlatıldı

AfD'li milletvekili Marc Bernhard, dağıtılan el ilanlarının sayısının yaklaşık 30 bin olduğunu doğrularken, polisin dağıtılan el ilanlarıyla ilgili bir inceleme başlattığı bildirildi.

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