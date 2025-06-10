Almanya'da Aşırı Sağcı Suçlar Yüzde 47,4 Arttı

Almanya'da Aşırı Sağcı Suçlarda Şaşırtıcı Artış

Almanya’da 2024 Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) raporu, ülkede aşırı sağcıların işlediği suçların geçen yıla göre yüzde 47,4 arttığını ortaya koydu. 2024 yılında yapılan açıklamada, toplamda 37.835 aşırı sağcı suç kaydedildiği bildirildi.

Artan Potansiyel Aşırı Sağcı Sayısı

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen, başkent Berlin’de rapor hakkında bilgi verirken, potansiyel aşırı sağcı sayısının 9 bin 650 artarak 50 bin 250’ye ulaştığını belirttiler. Bu sayıdan 25 bin kişinin partilerde organize olduğu ifade edildi. Federal Meclis'te yer alan Almanya için Alternatif Parti (AfD) bünyesindeki potansiyel aşırı sağcı sayısının ise 20 bin olduğu kaydedildi.

Şiddet Yanlısı Aşırı Sağcıların Sayısındaki Artış

Rapora göre, şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısı 800 artarak 15 bin 300 olarak belirlendi. Aşırı sağcıların işlediği şiddet suçları, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artış göstererek 1.281 vaka olarak kaydedildi. Yabancı düşmanlığına yönelik şiddet suçlarının ise yüzde 5,4 artarak 983 olduğu bildirildi.

Aşırı Solcuların Sayısındaki Artış

Ayrıca, aşırı solcuların sayısının 2024 yılında 1.000 kişi artarak 38 bin olduğu kaydedildi. Bu gruptan 11.200 kişinin şiddet yanlısı olduğu ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanı'ndan Değerlendirmeler

Bakan Dobrindt, potansiyel aşırı sağcıların sayısındaki bu artışın, neredeyse beşte bir oranında olduğunu belirterek, ''Bu, korkutucu bir rakam.'' ifadesini kullandı. Ayrıca son on yılda aşırı sağcıların sayısının iki katından fazla arttığını ve bu durumun ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Dobrindt, artan şiddet yanlısı grupların sayısının hızla artmasının endişe verici bir durum olduğunu belirtirken, mevcut tehditlere karşı koymak için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını dile getirdi. Ülkedeki siber saldırı, casusluk ve dezenformasyon gibi tehditler konusunda da gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin’de düzenlenlenen basın toplantısında, 2024 Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin’de düzenlenlenen basın toplantısında, 2024 Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) raporunu kamuoyuyla paylaştı.