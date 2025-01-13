Almanya'da BND Çalışanı Thomas B, Pakistan'daki Evinde Ölü Bulundu

BND Çalışanı Thomas B'nin Ölümü Şok Etti

Almanya'nın dış istihbarat hizmeti olan Federal Haber Alma Servisi (BND) çalışanı Thomas B, Pakistan'daki evinde ölü bulundu. Bild gazetesinin aktardığına göre, Pakistan'daki Alman Büyükelçiliği çalışanları, iki gündür haber alamadıkları Thomas B'nin evine kontrol amacıyla gittiğinde trajik bir manzarayla karşılaştı.

Gelişmeler ve Sağlık Durumu

Thomas B, Dışişleri Bakanlığı personeli değildi, ancak BND'de aktif görev alıyordu. Pakistan medyasına göre, elçiliğe gitmeyen Thomas B'ye telefonla da ulaşılamadığı ifade edildi. Öte yandan, istihbarat çalışanın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

Olayın Detayları ve Tepkiler

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Thomas B'nin cansız bedeninin bulunduğu yerin dikkati çeken noktasının yüzündeki kan izleri olduğu belirtildi. Bu izlerin, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında oluştuğu açıklandı.

Thomas B, son 3,5 yıldır Pakistan'da görev yapıyordu ve uzun yıllardır çeşitli kriz bölgelerinde çalıştığı, istihbarat alanında geniş bir deneyime sahip olduğu vurgulandı.