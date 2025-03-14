Almanya'da BSW Partisi'nin Yeniden Oy Sayımı Talebi Reddedildi

Almanya Anayasa Mahkemesi, BSW Partisi'nin genel seçimlerdeki oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 01:21
Almanya'da BSW Partisi'nin Yeniden Oy Sayımı Talebi Reddedildi

Almanya Anayasa Mahkemesi'nden Yeniden Sayım Reddedildi

Almanya'da, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde yüzde 5'in altında kalarak seçim barajını geçemeyen "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi, oyların yeniden sayılması için yaptığı başvurunun sonuçsuz kalmasıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Mahkeme Kararı ve İtiraz Hakkı

Almanya Anayasa Mahkemesi, yaptığı açıklamada, "İkinci Senato bugün aldığı kararlarla, 21. Alman Federal Meclisi için kullanılan oyların, nihai seçim sonuçları belirlenmeden önce sayım hatası iddiasıyla yeniden sayılmasını amaçlayan çok sayıda başvuruyu reddetti," ifadelerine yer verildi.

BSW'nin, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Federal Meclis'e itiraz etme hakkı bulunmakta. Ancak, Alman medyası, eğer meclis bu itirazı reddederse BSW'nin durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşımak zorunda kalacağına dikkat çekiyor.

Uzun Süre Bekleyiş

Bununla birlikte, böyle bir sürecin sonuçlanmasının 2-3 yıl alabileceği öngörülüyor. Bu nedenle, olası bir Anayasa Mahkemesi sürecinin, BSW için zayıf bir ihtimal olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

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