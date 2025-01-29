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Almanya'da CDU/CSU'nun Sert Göç Politikası Önergesi Kabul Edildi

Almanya'da CDU/CSU'nun sert göç politikasını içeren önergesi, Federal Meclis'te kabul edildi. İltica talep edenler dahil kimsenin girişine izin verilmeyecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:37
Almanya'da CDU/CSU'nun Sert Göç Politikası Önergesi Kabul Edildi

Almanya'da, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi olmayan herkesin girişinin yasaklanmasını öngören göç politikası önergesi kabul edildi.

Federal Meclis'te gerçekleştirilen oylamada, CDU/CSU'nun önergesi 345'e karşı 348 oyla kabul edildi. Oylamada 10 milletvekili çekimser kaldı. Böylece CDU/CSU, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) destekleriyle önerisini hayata geçirmiş oldu.

5 maddeden oluşan önerge, iltica talebinde bulunanların Almanya'ya kabul edilmemesini öngörüyor. Öneride ayrıca, tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı sınır kontrollerinin yapılması ve ülkeye giriş belgesi olmayan herkesin girişinin yasaklanması talep ediliyor.

Önergede, ülkeden ayrılması gereken kişilerin de gözaltına alınması gerektiği ifade ediliyor. Ancak CDU/CSU'nun güvenlik makamları için daha kapsamlı tedbirler almayı içeren başka bir önergesi ise reddedildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri, önergenin aşırı sağcı AfD'nin oylarıyla kabul edilmesine tepkilerini dile getirdi.

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