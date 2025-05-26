Almanya'da DİTİB Giessen Camisi ve Külliyesi'nin Temeli Atıldı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Giessen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapımı planlanan cami ve külliyenin temeli, gerçekleştirilen bir törenle atıldı.

DİTİB Giessen Dernek Başkanı Ercan Demirci, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 2.500 metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan cami kompleksinin, 650 kişinin ibadet edebileceği bir kapasiteye sahip olacağını ve çok amaçlı etkinlik salonu, din görevlisi lojmanları, eğitim amaçlı 6 sınıf, öğrenci yurdu ve otoparkın yer alacağını belirtti.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, burada atılan temelin, Almanya'da birlikte yaşamın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Akdevelioğlu, "Giessen Türk toplumunun, tamamen kendi olanaklarıyla cami inşa etmesi, kendilerini buraya ait hissettiklerinin göstergesidir." diyerek, Türk toplumunun diğer dini mensuplarla barış içinde yaşama iradesini sergilemesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Giessen Büyükşehir Belediye Başkanı Frank-Tilo Becher de, "Bugün burada sadece bir ibadethanenin açılışını yapmıyoruz. Bu yapı aynı zamanda eğitim, ilim, yardımlaşma ve çalışma için de hizmet verecek çok yönlü bir merkez olacaktır." şeklinde konuştu. Becher, cami ve külliyenin toplumsal misyonunu, komşularla, kent halkıyla ve farklı dini topluluklarla köprü kurarak ortaya koyacağını vurguladı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ise caminin sadece taştan bir yapılarak kalmayıp, hoşgörü, eğitim ve sosyal sorumluluğun merkezi olacağını belirtti. Kuzey, "Bu cami kökeni, yaşı, inancı ya da geçmişi ne olursa olsun insanları bir araya getiren buluşma merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından caminin temeline ilk harç atıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Giessen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapımı planlanan cami ve külliyenin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey (sol 3), Giessen Büyükşehir Belediye Başkanı Frank-Tilo Becher (sol 2) ile Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu (sol 4) da katıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Giessen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapımı planlanan cami ve külliyenin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey (sol 3), Giessen Büyükşehir Belediye Başkanı Frank-Tilo Becher (sol 2) ile Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu (sol 4) da katıldı.