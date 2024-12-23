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Almanya'da Futbol Maçında Irkçılığa Tepki: 'Naziler Dışarı!'

Almanya'da bir maç öncesi ırkçı tezahürat yapan taraftara stadyumda büyük tepki gösterildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:00
Almanya'da Futbol Maçında Irkçılığa Tepki: 'Naziler Dışarı!'

Futbol Maçında Irkçı Tezahürata Sert Tepki

Almanya'nın Essen kentinde gerçekleşen 3. futbol ligi maçında, Magdeburg'daki Noel pazarı saldırısının kurbanları için saygı duruşunda bulunulduğu sırada yaşanan olay, spor camiasında yankı uyandırdı.

Maç öncesi saygı duruşu esnasında bir taraftarın "Almanya, Almanlarındır." şeklinde bağırması, stadyumdaki diğer taraftarların tepkisini çekti. Bunun üzerine, tribünler aynı anda "Naziler dışarı!" sloganları atarak duruma müdahale etti.

Polis Müdahalesi ve Yaptırımlar

Olayın ardından, 57 yaşındaki Kırmızı Beyaz Essen taraftarı, polis tarafından ırkçı tezahürat nedeniyle stadyumdan çıkarıldı. Bu kişi için maçlara girişinin yasaklandığı ve hakkında bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kırmızı Beyaz Essen Kulübünden Açıklama

Kırmızı Beyaz Essen Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp sözcüsü Henrik Lerch, taraftarların ırkçı tezahürat yapan kişiye karşı gösterdiği tepkileri desteklediklerini belirtti. Bu tür davranışların futbolda yeri olmadığını vurgulayarak, kulübün değerlerine aykırı olduğunu ifade etti.

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