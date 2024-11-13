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Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, erken seçim öncesinde AfD ile işbirliği yapmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:40
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı

Friedrich Merz'den Kesin Mesaj

Almanya'da ana muhalefet konumundaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yaklaşan erken seçimler öncesi ve sonrasında aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını ifade etti.

Erken Seçim ve Meclis Durumu

Federal Meclis'te konuşma yapan Merz, Başbakan Olaf Scholz'un ardından söz alarak, mevcut hükümetin dağılmasının sağladığı rahatlamaya dikkat çekti. Merz, "Hükümetin bir haftadan beri tarih olmasının ülke için iyi bir haber olduğunu" vurguladı.

CDU/CSU partilerinin başbakan adayı olarak, Scholz'un meclisten güven oyu istememesini eleştiren Merz, hükümetin çoğunluğunun bulunmadığını belirtti.

İşbirliği İhtimali ve Eleştiriler

Merz, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimle meclisin yeniden oluşturulacağını hatırlatarak, 16 Aralık'ta güven oylaması yapılabilmesi durumunda bazı yasaların meclisten geçmesi için diğer partilerle işbirliği yapabileceklerini kaydetti. Ancak, Merz bu süreçte Scholz'un şartlarını kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

AfD'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Merz, "Burada kaç kişiyle birlikte oturuyor olursanız olun, parlamento grubum ile sizler arasında herhangi bir işbirliği olmayacak." diye konuştu.

Scholz'a Sert Sözler

Merz, Scholz'un meclisteki konuşmasını eleştirirken, "Söyledikleriniz bu dünyadan değil. Kendi dünyanızda yaşıyorsunuz. Ülkede neler yaşandığını anlamıyorsunuz." dedi. Ayrıca, Scholz'un toplumun birlikteliğini telkin ettiğini ancak bununla ülkeyi böldüğünü belirtti.

Başkan Scholz'u "hafif sıklet" olarak tanımlayan Merz, Scholz'un ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkisini de sorgulayarak, "O sizi hafif sıklet olarak damla gibi düşürecektir." ifadelerini kullandı. Scholz'un 2017'de düzenlediği G20 Zirvesi’nde yaşanan olaylarla ilgili önceki eleştirileri hatırlattı.

Son olarak, Scholz, 6 Kasım'da hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantıda FDP Genel Başkanı Christian Lindner'i görevden almış ve hükümetin dağılmasını sağlamıştı. SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partileri, 23 Şubat'ta erken seçim yapılması konusunda hemfikir olmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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