Almanya'da SPD'de Başbakan Adaylığı Krizine Doğru

Almanya'da SPD'nin Başbakan Adayı Kim Olacak?

Almanya'da 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek olan erken genel seçim öncesi, iktidar partisi Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SPD) başbakan adayı konusunda tartışmalar alevleniyor. Parti yönetimi, Başbakan Olaf Scholz'un adaylığını desteklese de, parti içinde bu karara itiraz eden güçlü sesler var.

Boris Pistorius Destekleniyor

SPD'nin içindeki bazı gruplar, halk arasında daha fazla popülariteye sahip olan Savunma Bakanı Boris Pistorius'un başbakan adayı olmasını talep ediyor. Dün akşam yapılan toplantıda, başbakan adayının kim olacağına dair somut bir sonuç elde edilemedi. SPD'nin Eş Genel Başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken, Scholz'un aday olacağını belirtmiş olsa da, tartışmalar devam ediyor.

Öne Çıkan İsimler ve Kamuoyu Anketleri

SPD’de önemli bir etkiye sahip olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Teşkilatı üyesi Federal Meclis milletvekilleri Dirk Wiese ve Wiebke Esdar, ortak bir açıklama yaparak, Pistorius'a daha fazla destek bulduklarını vurguladılar. Ayrıca, birçok yerel siyasetçiden de benzer açıklamalar geliyor. Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ise, partinin hızlı bir şekilde başbakan adayını belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

Scholz’un Destekçisi Eski Başbakan

Başbakan Scholz, seçimlerdeki adaylığı konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, partisinin tamamının kendisine destek vereceğini savundu. Eski Başbakan Gerhard Schröder de Scholz'a destek çıkıyor ve tartışmaların uzatılmamasını istedi. Schröder, Scholz ile ilgili her tartışmanın partinin zararına olabileceğini ifade etti.

Anketler, Pistorius’u Destekliyor

Forsa araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların %66'sı başbakan adayı olarak Boris Pistorius'u tercih ederken, Olaf Scholz'u destekleyenlerin oranı yalnızca %18'de kaldı. Bu durumda SPD’nin oy oranı %15-16 arasında, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seviyesi ise %32-33 arasında değişiyor.

Karar Süreci ve Güven Oylaması

SPD yönetiminin, başbakan adayı konusunda 30 Kasım tarihine kadar net bir karar vermesi ve 11 Ocak’taki parti genel kurulunda bu konunun oylanması bekleniyor. Başbakan Scholz, 6 Kasım’da yaptığı bir toplantıda, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner'i görevden almış ve bu durum hükümetin dağılmasına yol açmıştı.

Öte yandan, erken genel seçimi öngören güven oylamasının 16 Aralık’da Federal Meclis'te yapılması bekleniyor. Scholz, bu oylamayı kaybetmesi durumunda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in meclisi feshetmesi ve erken seçimlerin 23 Şubat’ta yapılmasına karar vermesi olasılığına dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.