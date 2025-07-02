Almanya'da Taksiciler Özel Ulaşım Hizmetlerini Protesto Etti

Almanya'nın Büyük Şehirlerinde Taksicilerden Protesto

Almanya'nın birçok şehrinde, taksiciler internet üzerinden özel ulaşım hizmeti sunan Uber, Bolt ve benzeri şirketlere karşı protesto düzenledi. Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Mainz, Wuppertal, Düsseldorf, Bonn ve Köln gibi büyük şehirlerde, taksiciler konvoylar oluşturarak taleplerini dile getirdi.

Fiyatlar Değil, Adil Rekabet

Protesto sırasında taksiciler, fiyatların düşürülmesi yerine adil rekabet çağrısında bulundu. Köln'deki Deutzer Werft tersanesinde toplanan 500'den fazla taksi, şehrin bazı caddelerinde ulaşımı aksatarak dikkat çekti. Konvoya katılan çok sayıda polis, güvenliği sağlamaya çalıştı.

“Ulusal Eylem Günü” Protestoları

Düsseldorf'taki gösterilere yaklaşık 400, Bonn'daki gösterilere ise yaklaşık 250 taksicinin katıldığı bildirildi. Federal Taksi ve Kiralık Arabalar Birliği Genel Müdürü Michael Oppermann, protestolara katılan taksiciler adına yaptığı yazılı açıklamada, taksiciler ile paylaşımlı yolculuk şirketleri arasında adil rekabetin şart olduğunu vurguladı.

Oppermann, yıllardır düşen fiyatlar nedeniyle taksicilerin gelirlerinde ciddi bir azalma yaşadığını belirterek, ücretlerde düzenleme yapmayan platformları eleştirdi. Taksicilerin talepleri, sadece kendi çıkarları değil, aynı zamanda sektörün geleceği için de büyük bir önem taşıyor.

Almanya'nın Köln şehrinde taksiciler, internet uygulaması üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber, Bolt ve benzeri şirketleri protesto etti. Taksiciler, protesto gösterilerinde fiyatların düşürülmesi yerine adil rekabet çağrısında bulundu.

Almanya'nın Köln şehrinde taksiciler, internet uygulaması üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber, Bolt ve benzeri şirketleri protesto etti. Taksiciler, protesto gösterilerinde fiyatların düşürülmesi yerine adil rekabet çağrısında bulundu.