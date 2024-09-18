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Almanya'da Türk Vatandaşı Filistin Destekçisi Olarak İfadesi Alındı

Almanya'da Elmas Kazdal, Filistin destekçisi paylaşımı nedeniyle ifadesine çağrıldı. İfade özgürlüğü tartışma konusu oldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:04
Almanya'da Türk Vatandaşı Filistin Destekçisi Olarak İfadesi Alındı

Almanya'da Filistin Destekçisine İfade Çağrısı

Almanya'nın Dannstadt şehrinde yaşayan Türk vatandaşı Elmas Kazdal, sosyal medya platformu X'te Filistin'i destekleyen bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle ifadesine çağrıldı. Kazdal, bu bağlamda ceza alabileceğini belirtti.

Alman Makamlarının Açıklaması

Kazdal, 15 Eylül'de evine gönderilen tebligat ile polis tarafından ifade vermeye çağrıldığını anlattı. İlk önce karakola giderek suçlamanın ne olduğunu sorduğunda, kendisine Alman Ceza Kanununun 130. maddesinin ihlal edildiğinin söylendiğini ifade etti. Kazdal, paylaşımlarında kullandığı “#GazaHolocaust” hashtag'i nedeniyle bu duruma maruz kaldığını belirtti.

İfade Vermekte Tereddüt

Kazdal, avukatı olmadan polislere ifade vermeyeceğini vurguladı ve bunun ardından sürecin avukatı aracılığıyla ilerleyeceğini kaydetti. Kazdal, paylaşımlarında herhangi bir ırkı hedef almadığını savunarak, ifade özgürlüğünün göz önünde bulundurulması gerektiğini, Avrupa'nın sık sık bu konuda ders verdiğini ama Almanya'nın iki yüzlülük sergilediğini ifade etti.

İsrail'e Eleştiriler

Kazdal, Almanya'nın son yıllarda Müslüman ve Türk karşıtlığının arttığını, bunun da medyada oluşturulan dezenformasyondan kaynaklandığını ileri sürdü. Ayrıca, Alman hükümetinin İsrail politikalarını eleştirmenin yanı sıra, kalabalıkların sokaklarda Filistin'e destek protestolarına katıldığını hatırlattı. Kazdal, "İsrail, Almanları soykırımla suçlayarak susturuyor," diyerek, Alman halkının geçmişten gelen suçluluk duygusunu aşma çabası içinde olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Kazdal, "İsrail’in yaptıklarına karşı durmalıyız. Bu süreçte hassas ve dikkatli olmalıyız. Biz insanlar olarak böyle bir zulme göz yumamayız," şeklinde konuştu.

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