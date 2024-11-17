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Almanya'da Yeşiller Partisi'nin Başbakan Adayı Robert Habeck Oldu

Yeşiller Partisi, 23 Şubat 2025'teki erken seçim için Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i başbakan adayı olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:25
Almanya'da Yeşiller Partisi'nin Başbakan Adayı Robert Habeck Oldu

Yeşiller Partisi, Erken Seçim İçin Robert Habeck'i Aday Gösterdi

Almanya'da Yeşiller Partisi, 23 Şubat 2025'te gerçekleşecek erken genel seçimlerde Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i başbakan adayı olarak belirledi. Wiesbaden kentindeki parti kongresinde delegelerin %96 oyunu alarak bu pozisyona seçilen Habeck, partinin geleceği için önemli bir adım atmış oldu.

Habeck'in Seçim Vizyonu

Kongrede delegelere teşekkür eden Habeck, sosyal adalet, iklimin korunması ve enerji güvenliğini seçim kampanyasında öne çıkaracağını ifade etti. Bu hedeflerin, Almanya'nın mevcut iklim politikası ve enerji stratejisi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Almanya'daki Siyasi Durum

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)'den (koalisyon) oluşan üç partili koalisyonun 6 Kasım'da dağılmasının ardından, SPD ile Yeşiller bir azınlık hükümeti kurmuştu. Başbakan Olaf Scholz, erken seçim sürecini başlatmak amacıyla 16 Aralık'ta mecliste bir güvenoyu oylaması yapılacağını duyurdu.

Scholz'un güvenoyu alamaması durumunda, 23 Şubat 2025'te erken seçime gidilmesi konusunda partiler arasında anlaşma sağlandığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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