Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının

Berlin, İsrail ve Gazze'ye giden yardım konvoyu gerilimi

Almanya, İsrail'e, Gazze'ye doğru yola çıkan ve yolcuları arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nu hedef almaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Josef Hinterseher, başkent Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye doğru yola çıkan ve yolcuları arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na müdahale etme riski olduğunu söyledi.

"Amacımız şu anda herhangi bir çatışmadan kaçınmak ve bu nedenle her iki tarafı da yürürlükteki yasalara uymaya çağırıyoruz."

Yardım filosunun organizatörleri, pazar günü yaptıkları açıklamada, uluslararası yardım filosunun, Gazze Şeridi'nden 399 deniz milinden daha az uzaklıkta olduğunu belirterek, 30 Eylül'de bölgeye ulaşmasının beklendiğini bildirmişlerdi.

Berlin'den yapılan açıklama, olası bir müdahalenin önlenmesi ve uluslararası hukuka uyulması çağrısını yeniden vurguladı.