DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
36,95 0,14%
ALTIN
3.030,28 -0,2%
BITCOIN
2.276.852,8 1,61%

Almanya'dan UNIFIL Askerlerine Destek

Almanya, BM askerlerine yönelik saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:06
Almanya'dan UNIFIL Askerlerine Destek

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine yönelik kasıtlı saldırılara ilişkin önemli bir mesaj verdi.

Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlali

Baerbock, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, "BM Barış Gücü askerlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." diyerek, UNIFIL askerlerine destek verdiklerini vurguladı.

İnsani Durumun Ciddiyeti

Lübnan'daki insani durumun günden güne kötüleştiğine dikkat çeken Baerbock, "Yüz binlerce insan son kalan eşyalarıyla birlikte kaçıyor, çocuklar ebeveynlerinden ayrılıyor, hastaneler kapasitelerinin sınırında çalışıyor. Lübnan çöküşün eşiğinde.' ifadelerini kullandı.

Diplomatik Çözüm Çağrısı

ABD ve Avrupa'daki ortakları ile birlikte İsrail ve Lübnan'ın güvenlik çıkarlarını koruyan bir diplomatik çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini söyleyen Baerbock, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ülkenin tamamen istikrarsızlaşması, Orta Doğu'daki tüm devletler arasında dini çeşitliliği en fazla olan toplum için büyük bir tehdit oluşturacaktır."

BM Kararlarının Önemi

Baerbock, 1701 sayılı BM kararının tam olarak uygulanmasının barışın anahtarı olduğunu belirterek, Lübnan silahlı kuvvetlerinin de bu süreçte önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Beyrut'taki ve ardından Paris'teki Lübnan konferansındaki görüşmeleri ile insani acıların hafifletilmesine yönelik ilerleme kaydetmeyi umduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Çiftçi Sendikalarından Eylem Tehdidi
2
Amasra Maden Patlamasına İlişkin Üçüncü Bilirkişi Raportu Mahkemeye Sunuldu
3
Eskişehirli Arıcı Hakkı İşçi'nin Yüksek Kaliteli Bal Üretimi
4
Abercrombie & Fitch'in Eski CEO'suna Cinsel Sömürü Suçlaması
5
Kenya'dan Somali'ye Destek Mesajı
6
Türkiye ve Özbekistan Ortak Sağlık Projeleri Başlatıyor
7
Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak