Almanya'dan UNIFIL Askerlerine Destek

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine yönelik kasıtlı saldırılara ilişkin önemli bir mesaj verdi.

Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlali

Baerbock, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, "BM Barış Gücü askerlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." diyerek, UNIFIL askerlerine destek verdiklerini vurguladı.

İnsani Durumun Ciddiyeti

Lübnan'daki insani durumun günden güne kötüleştiğine dikkat çeken Baerbock, "Yüz binlerce insan son kalan eşyalarıyla birlikte kaçıyor, çocuklar ebeveynlerinden ayrılıyor, hastaneler kapasitelerinin sınırında çalışıyor. Lübnan çöküşün eşiğinde.' ifadelerini kullandı.

Diplomatik Çözüm Çağrısı

ABD ve Avrupa'daki ortakları ile birlikte İsrail ve Lübnan'ın güvenlik çıkarlarını koruyan bir diplomatik çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini söyleyen Baerbock, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ülkenin tamamen istikrarsızlaşması, Orta Doğu'daki tüm devletler arasında dini çeşitliliği en fazla olan toplum için büyük bir tehdit oluşturacaktır."

BM Kararlarının Önemi

Baerbock, 1701 sayılı BM kararının tam olarak uygulanmasının barışın anahtarı olduğunu belirterek, Lübnan silahlı kuvvetlerinin de bu süreçte önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Beyrut'taki ve ardından Paris'teki Lübnan konferansındaki görüşmeleri ile insani acıların hafifletilmesine yönelik ilerleme kaydetmeyi umduğunu ifade etti.