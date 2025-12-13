DOLAR
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü

Denizli Pamukkale'de 7 katlı binanın çatısından düşen 27 yaşındaki Samet Kuzucu hayatını kaybetti; cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:41
Pamukkale Topraklık Mahallesi'nde gerçekleşti

Denizli'de 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç, bilinmeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Kuzucu (27) 7 katlı aile evinin çatısına çıktıktan sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple aşağıya düştü.

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Samet Kuzucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

