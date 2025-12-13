Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi

Sinop'ta Bekçilerle Güvenlik Değerlendirmesi

Emniyet Müdürü Kılıçoğlu sahadaki çalışmaları inceledi

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, çarşı ve mahalle bekçileriyle bir araya gelerek kent genelindeki asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantı Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlendi. Sahada görev yapan bekçilerden yürütülen çalışmalar, son dönem asayiş olayları ve vatandaş güvenliğine ilişkin bilgiler alındı.

Görüşmelerde bekçilerin gece devriye hizmetleri, mahallelerde alınan güvenlik tedbirleri, suç önleme faaliyetleri ve genel uygulamalarda karşılaşılan durumlar ele alındı. Kılıçoğlu, özellikle vatandaşla birebir temas hâlinde görev yapan bekçilerin şehir huzurunun sağlanmasında büyük rol üstlendiğini vurguladı.

Kılıçoğlu, bekçilerin görüş ve önerilerini dinledi; personelin sahadaki ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca personelin moral ve motivasyonunun önemi vurgulanarak, özverili çalışmaları nedeniyle bekçilere teşekkür edildi.

