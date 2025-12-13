DOLAR
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi

Sinop İl Özel İdaresi, Ayancık ve Türkeli şantiyelerinde görev yapan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:27
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi

Sinop İl Özel İdaresi bünyesindeki Ayancık İlçe Bakımevi Şantiyesi ve Türkeli İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğinde görev yapan personele, çalışmalarındaki özveriyle kurum hizmetlerine katkı sağladıkları gerekçesiyle teşekkür belgesi verildi.

Tören ve takdim

Teşekkür belgeleri, Vali Dr. Mustafa Özarslan tarafından imzalandı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl tarafından çalışanlara takdim edildi.

Tören sırasında konuşan Çınkıl, sahada görev yapan personelin emeklerinin kurum için çok değerli olduğunu vurguladı. Çınkıl açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ayancık başta olmak üzere tüm ilçelerimizde yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Yılın dört mevsimi sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza ulaşan hizmetin görünmeyen kahramanlarıdır. Bu özverili emekleri nedeniyle kendilerini tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum."

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

