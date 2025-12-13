Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası

Sinop'ta trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulunan iki sürücü, paylaştıkları görüntüler üzerine jandarma ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri belirlenen sürücüler, asayiş ve trafik timlerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Yapılan inceleme sonucu, motosikletiyle tehlikeli şekilde seyreden sürücüye 5 farklı maddeden toplam 23.823 TL idari para cezası uygulandı. Diğer sürücünün ise araç seyir hâlindeyken camdan çıkarak yaptığı tehlikeli hareketlere ilişkin olarak "seyir emniyetini etkileyecek şekilde tedbirsiz ve saygısız araç kullanmak" fiilinden 690 TL, emniyet kemeri kullanmamaktan 690 TL olmak üzere toplam 1.380 TL idari para cezası kesildi.

Yasal Süreç

Her iki sürücüye toplam 25.203 TL idari para cezası uygulanırken, her iki şüpheli hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

SİNOP’TA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYARAK TEHLİKELİ HAREKETLERDE BULUNAN İKİ SÜRÜCÜ, PAYLAŞTIKLARI GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİNCE TESPİT EDİLEREK YAKALANDI.