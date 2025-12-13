DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.867.692,33 -0,35%

Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası

Sinop'ta sosyal medyada şov yapan iki sürücü jandarma tarafından tespit edilip yakalandı; toplam 25.203 TL para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:32
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası

Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası

Sinop'ta trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulunan iki sürücü, paylaştıkları görüntüler üzerine jandarma ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri belirlenen sürücüler, asayiş ve trafik timlerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Yapılan inceleme sonucu, motosikletiyle tehlikeli şekilde seyreden sürücüye 5 farklı maddeden toplam 23.823 TL idari para cezası uygulandı. Diğer sürücünün ise araç seyir hâlindeyken camdan çıkarak yaptığı tehlikeli hareketlere ilişkin olarak "seyir emniyetini etkileyecek şekilde tedbirsiz ve saygısız araç kullanmak" fiilinden 690 TL, emniyet kemeri kullanmamaktan 690 TL olmak üzere toplam 1.380 TL idari para cezası kesildi.

Yasal Süreç

Her iki sürücüye toplam 25.203 TL idari para cezası uygulanırken, her iki şüpheli hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

SİNOP’TA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYARAK TEHLİKELİ HAREKETLERDE BULUNAN İKİ SÜRÜCÜ, PAYLAŞTIKLARI...

SİNOP’TA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYARAK TEHLİKELİ HAREKETLERDE BULUNAN İKİ SÜRÜCÜ, PAYLAŞTIKLARI GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİNCE TESPİT EDİLEREK YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
3
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
4
Şanlıurfa Bozova'da Sisli Havada 20 Güneş Enerjisi Paneli Çalındı
5
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
6
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
7
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama