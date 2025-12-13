DOLAR
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında

Çanakkale Ezine Dalyan'daki 'kalpli (pembe) göl', dünyada bu renkteki 8 gölden biri; güvenliği jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat devriyeleriyle sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:00
Bölgede sürekli güvenlik önlemleri

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yer alan 'kalpli (pembe) göl', dünyada bu renkteki 8 gölden biri olarak dikkat çekiyor.

Göl, Alexandria Troas Antik Kenti iç limanında meydana gelen özel bir oluşum olması nedeniyle hem doğal hem de kültürel açıdan korunuyor.

Ziyaretçi güvenliği ve alanın korunması amacıyla jandarma ekipleri bölgedeki güvenliği 7 gün 24 saat esasına göre sağlıyor. Ekipler bölgede düzenli devriye yaparak gölün ve çevresinin korunmasına yönelik önlemler alıyor.

