Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Güçlü Hükümet Vurgusu

Baerbock, Almanya'nın güçlü ve Avrupa yanlısı bir hükümete ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:01
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Güçlü Hükümet Vurgusu

Baerbock: 'Avrupa yanlısı bir hükümete ihtiyacımız var'

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin ve Avrupa'nın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Avrupa yanlısı çizgiye sahip güçlü bir hükümete ihtiyacımız var," şeklinde konuştu.

Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Baerbock, Almanya’da gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarını ARD televizyonunda değerlendirdi. Bakan, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle Avrupa’da güçlü bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyoruz," dedi.

Bölünme Değil Birlik Mesajı

Yeşiller Partisi olarak sorumluluk almak istediklerini belirten Baerbock, "Bir muhalefet partisi olmak, bizim için kuruluş amacına dönmek değil. Bu süreç, birçok insanın büyük endişeler taşıdığı bir döneme denk geliyor," ifadelerini kullandı.

Aşırı Sağ ile İşbirliği Yapılmamalı

Baerbock, kurulacak hükümetin ülkeyi kutuplaştırmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yeni Federal Şansölye’nin, aşırı sağcılarla işe girmemesi gerektiği önemlidir," dedi.

Hükümet Spekülasyonları Üzerine

Oluşacak hükümetin spekülasyonlarıyla ilgili erken konuşmanın uygun olmadığını belirten Baerbock, "Sonuçlar, hangi hükümet seçeneklerinin öne çıkabileceğini gösteriyor. Bu, %5’lik baraja bağlı," şeklinde konuştu.

Güçlü Bir Federal Hükümet İhtiyacı

Baerbock, Avrupa’da barışı koruma amacı doğrultusunda güçlü bir federal hükümete ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Bu zorlu zamanlarda birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz," dedi.

Güvenin Yeniden Tesisi

Son olarak, Almanya’da güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Baerbock, "Bu hedefe ulaşmak için seçmenlerin bizi hükümete seçmesi şart," dedi.

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