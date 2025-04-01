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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'ya Destek İçin Kiev'de

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya destek amacıyla Kiev'i ziyaret etti. Barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:02
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'ya Destek İçin Kiev'de

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'ya Destek İçin Kiev'de

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Kiev'e gitti.

Alman Haber Ajansı'na göre, güvenlik nedeniyle daha önce duyurulmayan bu ziyarette Baerbock, Kiev'e ulaştı. Ziyareti ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Rusya arasındaki çıkmaz nedeniyle, Avrupalıların kayıtsız şartsız Ukrayna'nın yanında olduğunu göstermenin önemine vurgu yaptı.

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in planlarının başarısız olduğunu ve bu savaşın yalnızca Ukrayna'yı değil, Rusya’yı da büyük bir sıkıntıya soktuğunu dile getirdi. Ukrayna halkının bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin dördüncü savaş yılına girdiğini kaydetti.

Ukrayna’daki insanların barışa olan özlemlerini vurgulayan Baerbock, "Ukrayna ateşkese hazırdır. Zaman kazanan, barış istemeyen ve uluslararası hukuku ihlal eden Putin'dir." ifadelerini kullandı.

Putin'in müzakere istekliliğine dikkat çeken Baerbock, "Putin ve yandaşları tarafından kandırılmamalıyız. Barış izlenimi vermek barış değildir." değerlendirmesinde bulundu.

NATO dışişleri bakanları toplantısında, Amerikan tarafına Putin’in oyalama taktiklerinin kabul edilmemesi gerektiğini açıkça ileteceklerini belirten Baerbock, Almanya'nın yeni hükümetinin de Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini aktardı.

Almanya'nın 2029 yılına kadar Ukrayna’ya toplam 8,25 milyar avro'luk askeri destek vereceğini açıklayan Baerbock, bugün ayrıca insani yardım ve istikrar fonları kapsamında Ukrayna’ya 130 milyon avro yardım yapılacağını duyurdu.

Son olarak, Almanya’nın Avrupa Birliği’ne giden reform yolunda da Ukrayna’nın yanında olacağını vurguladı.

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