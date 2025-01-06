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Almanya, Dr. Hüsam Ebu Safiyye İçin Tedavi Talebinde Bulundu

Almanya, İsrail tarafından alıkonan Dr. Hüsam Ebu Safiyye için uluslararası standartlara uygun tedavi ve hukuki destek istiyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:53
Almanya, Dr. Hüsam Ebu Safiyye İçin Tedavi Talebinde Bulundu

Almanya, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nde bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye için uluslararası standartlara uygun tedavi imkanları talep etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen Kemal Advan Hastanesinin müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye için (İsrail'den) uluslararası standartlara uygun tedavi, Kızılhaç'a ve hukuki desteğe erişim talep ediyoruz" dedi.

Wagner, Ebu Safiyye'nin İsrail tarafından alıkonulduğu için Alman hükümetinin serbest bırakma çağrısında bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı ve, "Az önce ne istediğimizi söyledim ve bunlar istediğimiz 3 nokta. Ne istediğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, 27 Aralık 2024 tarihinde Kemal Advan Hastanesi'ni basarak, Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi alıkoymuştu.

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