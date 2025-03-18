Almanya Federal Meclisi Milyarlarca Euro Kredi Paketini Onayladı

Almanya Federal Meclisi, savunma, altyapı ve iklim yatırımları için milyarlarca avroluk harcama artışını onayladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 18:52
Almanya Federal Meclisi Milyarlarca Euro Kredi Paketini Onayladı

Almanya Federal Meclisi'nden Tarihi Onay

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), durgun ekonomiyi canlandırma ve yeni bir Avrupa ortak savunma dönemi için önemli bir adım atarak milyarlarca avroluk kredi paketini onayladı. Bu karar, altyapı, savunma ve iklim koruma yatırımlarına yapılacak harcama artışını içermektedir.

500 Milyar Euro’luk Özel Fon Oluşturulacak

Meclis, altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturmakla birlikte, savunma harcamalarının gelecekte “borç freni” uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına da onay verdi. 23 Şubatta yapılan genel seçimler sonrası koalisyon oluşturma müzakerelerinde, CDU/CSU ve SPD partileri, bu düzenlemenin Federal Meclis'te 513'e karşı 207 oyla kabul edilmesini sağladı.

Friedrich Merz’in Açıklamaları

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, savunma harcamalarının artırılmasının Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın bir yan ürünü olduğunu vurguladı.

Merz, "Bu, Avrupa savunmasını adım adım kendimiz yapmayı hedefliyoruz" diyerek Almanya’nın sıkı bir savunma stratejisi izleyerek öncelikle kendi güvenliğini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa'daki diğer ülkelerle işbirliği içinde olmanın önemine dikkat çekti.

Yeni Bir Avrupa Savunma Topluluğu Oluşuyor

Meclis'te alınan bu karar, yeni bir Avrupa savunma topluluğuna doğru atılan ilk büyük adım olarak değerlendiriliyor. Merz, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin de bu topluluğa katılabileceğini ifade etti.

Protestolar ve Pankartlar

Oturum sırasında Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisi milletvekilleri, "Savaş kredilerine hayır" mesajıyla pankart açtı. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Petra Pau ise bu durumu uyarılarla kontrol altına almaya çalıştı.

Finansmanı Destekleyecek Yöntemler

Önerilen plan, 12 yıl içinde 500 milyar avro altyapı fonunun 100 milyar avrosunun iklim ve ekonomik dönüşüm için tahsis edilmesini öngörüyor. Ek olarak, Almanya'nın her bir eyaleti, Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) %0,35'i kadar borçlanabilecek.

Bu yeni düzenleme, kamu borçlanmasının GSYH'nin %0,35'i ile sınırlı olan mevcut “borç freni” kuralını da reforme edecek ve GSYH’nin %1'inin üzerindeki savunma harcamalarını bu kuraldan muaf tutacak.

Almanya, ayrıca, savaş halindeki Ukrayna'ya 3 milyar avro askeri yardımda bulunmayı planlıyor.

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