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Almanya, HTŞ'nin Eylemlerini Değerlendirecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı, HTŞ'nin Suriye'deki rolünü eylemleri üzerinden değerlendireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:38
Almanya, HTŞ'nin Eylemlerini Değerlendirecek

Almanya, Heyet Tahrir Şam'ı Eylemleriyle Değerlendirecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Heyet Tahrir Şam (HTŞ)'ın eylemleri üzerinden değerlendirileceğini duyurdu. Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "HTŞ son birkaç gün içinde bazı gerçekler yarattı. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde rol oynayacaklar." ifadelerini kullandı.

HTŞ'nin Sivil Yapı Oluşturma Çabaları

Fischer, son aylarda ve yıllarda HTŞ'nin cihatçı kökenlerinden uzaklaşmaya çalıştığını ve sivil yapılar inşa etme çabalarına dikkat çekti. "Bu çabaların artık ciddiye alınıp alınmayacağı, özellikle şu anda kontrol ettikleri bölgelerdeki siviller ve azınlıklarla ilişkilerinde görülecektir." şeklinde konuştu.

El Kaide ile Bağlantısı

Fischer, HTŞ'nin kökeninin El Kaide'nin Suriye'deki eski uzantısı olan El Nusra Cephesi'ne dayandığına da vurgu yaptı.

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