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Almanya İç İstihbaratı: Seçimlerde Manipülasyon Tehdidi

Almanya'da iç istihbarat, 2025 seçimleri için dezenformasyon ve siber saldırılarla manipülasyon riski olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:57
Almanya İç İstihbaratı: Seçimlerde Manipülasyon Tehdidi

Almanya İç İstihbaratından Uyarı: Seçimlerde Dezenformasyon Tehdidi

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilmesi planlanan Federal Meclis seçimleri nedeniyle dezenformasyon ve siber saldırılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Teşkilat, bu tür manipülasyonların yabancı istihbarat servislerinin girişimleriyle oluşabileceğine dair uyarıda bulundu.

Tehdit Analizi ve Hedefler

BfV'nin internet sitesinde yayımlanan tehdide ilişkin analizde, "Dezenformasyon, itibarsızlaştırma eylemleri, siber saldırılar, casusluk ve sabotaj" gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi. Bu saldırıların amacı ise sahte iddialar üzerinden karar vericiler üzerinde etki yaratmak ve özgür düşünce ile karar alma sürecini etkilemek olarak belirtildi.

Rusya'nın Rolü ve Enformasyon Savaşı

Analizde, tehditlerin öncelikle Rusya'dan geldiği kaydedildi. BfV, "Rusya, seçimleri kendi lehine etkileme konusunda en büyük ve belirgin çıkarları olan ülke" şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, Rusya'nın Batı ile bir "enformasyon savaşı" içinde olduğu ve Batı karşıtı söylemlerin yayılmasını artırarak, Alman toplumunda belirsizlik ve bölünme yaratmayı hedeflediği aktarıldı.

Siber Saldırılarda Yapay Zeka Kullanımı

Yapılan analizde, siber saldırılarda yapay zekanın rolünün arttığına dikkat çekildi. Deepfake videoları ve sahte ses kayıtları kullanarak seçmenlerin aldatmaya çalışılabileceği vurgulandı. Güvenlik makamları, geçmişte Alman siyasetçilerine ve siyasi partilere yönelik Rus hacker gruplarına atfedilen siber saldırıları tespit etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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