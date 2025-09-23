Almanya, İsrail-Filistin İçin İki Devletli Çözümü Destekledi

Wadephul'dan BM'de net mesaj: üç ilke ve uluslararası hukuk

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

Wadephul, Almanya'nın İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış için iki devletli çözümten yana olduğunu yineleyerek şu ifadeyi kullandı: "İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana var olan bağımsız, demokratik ve yaşayabilir bir Filistin Devleti, uluslararası hukuka uygun, müzakere yoluyla ulaşılan ve şu ana kadar ikna edici bir alternatifi olmayan iki devletli bir çözümdür."

Wadephul, iki devletli çözümün bugün daha uzak göründüğünü kabul ederek, "Şu anda bu çözümü daha da ulaşılmaz hale getirmek için adımlar atıldığının da farkındayız. Bugün buradayız çünkü daha iyi bir gelecek olabileceğine inanıyoruz." dedi.

Almanya'nın bu konuda bağlı kaldığı üç ilke'yi açıklayan Wadephul, şunları belirtti:

Birincisi, "her iki tarafın mutabakatı olmadan 1967 sınırlarında yapılan hiçbir değişikliği tanımıyoruz ve tanımayacağız."

İkincisi, "işgal altındaki topraklardaki İsrail'in yerleşimlerini hukuka aykırı ve barışın önünde ciddi bir engel olarak görüyoruz."

Üçüncüsü, "Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşüne saygı duyuyor ve bu görüşün hükümlerine uygun hareket ediyoruz."

Wadephul sözlerine Almanya'nın İsrail'in varlığına derin bağlılığını sürdüreceğini ekleyerek son verdi.